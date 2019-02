Novo trailer de ‘Dumbo’ promete fortes emoções no cinema

–

“Dumbo“, o elefantinho que sabe voar e que virou desenho da Disney na década de 1940 vai ganhar uma versão live action, com atores, que chega aos cinemas em 28 de março. Dirigido por Tim Burton – de “Alice no País das Maravilhas” e “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, o filme ganhou um novo trailer nesta quarta-feira (6).

Em pouco mais de um minuto e meio podemos ver que a originalidade de Burton, principal marca do diretor, está lá. A história, claro, tem um tom fantástico e é ambientada no universo do circo, onde Dumbo nasce e é rejeitado por sua aparência, com orelhas imensas – até que descobrem que as orelhas dele servem para voar!

Se o desenho animado já era emocionante e arrancou lágrimas de muitas gerações, o live action, que conta com Danny DeVito , Michael Keaton, Eva Green, Colin Farrell e Alan Arkin no elenco promete encantar tanto adultos quanto crianças.

Anota na agenda: a estreia mundial – inclusive no Brasil – é em 28 de março.