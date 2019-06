Novo vídeo de ‘O Rei Leão’ mostra Nala com a voz de Beyoncé pela 1ª vez

Finalmente podemos ver a Nala com a voz de Beyoncé, em um teaser recém lançado de “O Rei Leão”. Na verdade, podemos mais ouvir do que propriamente ver a personagem falando, pois Nala apenas narra a maior parte do vídeo. Enquanto ela fala, outros personagens aparecem em cena.

Mas dá para reconhecer direitinho a inconfundível voz da Queen B!

E mais: o teaser também mostra um trechinho clássico da cena em que Simba e Nala se apaixonam ao som de “Nesta Noite o Amor Chegou” (“Can You Feel the Love Tonight”, na versão original em inglês). O trecho em questão é aquele em que os aparecem bebendo água e flertando.

Mal podemos esperar para ouvir essa música incrível na voz de Beyoncé e Donald Glover (o Childish Gambino, do hit “This is America”, é o dublador do Simba). É bom ninguém esquecer de levar lencinhos para o cinema.

Haja coração para esperar até o dia 18 de julho, não é mesmo? Vem logo, “O Rei Leão”, estamos prontíssimas!