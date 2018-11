O clipe da Ariana Grande inspirado em ‘Meninas Malvadas’ já está entre nós

“thank u, next”, da Ariana Grande, finalmente ganhou o tão aguardado clipe com inspiração em “Meninas Malvadas”, “Legalmente Loira” e “De Repente 30”.

Ao dar o play, logo de cara já vemos uma sequência de depoimentos como aqueles sobre Regina George, só que nesse caso eles são a respeito da Ariana. E adivinha quem também aparece nos primeiros segundos do vídeo? O ator Jonathan Bennett, que interpretou o Aaron Samuels no filme de 2004 e repete o papel no clipe, lógico.

Quer saber quais são as outras referências e participações especiais? É muito mais gostoso descobrir assistindo! Spoiler: as de “Legalmente Loira” são especialmente maravilhosas.

Veja aqui “thank u, next”, da Ariana Grande: