O filme “A Volta De Mary Poppins” ganhou um trailer incrível

Após 54 anos, Mary Poppins vai retornar para o cinema. Mas isso não é novidade, já que recentemente rolou a primeira aparição da Emily Blunt como a icônica babá. O que pegou a todos de surpresa foi o novo teaser que a Disney decidiu lançar no último domingo (04).

O pequeno trailer de “A Volta De Mary Poppins”, de apenas um minuto e meio, começa com uma forte ventania que traz a primeira e única personagem em seu guarda-chuva voador. E no final, ainda tem um pequeno trecho dela conversando na frente do espelho.

Olha só que graça!

O filme está com estréia marcada para dia 3 de janeiro de 2019, no Brasil, e com esse teaser a vontade de correr para o cinema só cresce. Ainda mais se você já assistiu “Mary Poppins” e “Walt nos Bastidores de Mary Poppins”.