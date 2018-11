O ciclo é realmente sem fim quando a gente fala sobre o poder que “O Rei Leão” tem de nos emocionar. Um dos desenhos mais consagrados da Disney vai voltar aos cinemas na versão live-action, ou seja, com atores de verdade.

Como todos os personagens são animais, o longa é totalmente feito a partir da captação de movimentos – a mesma tecnologia que deu vida ao Gollum, de “O Senhor dos Anéis”, ao King Kong em suas mais recentes versões e aos bichos de “O Planeta dos Macacos”, na última trilogia da saga.

Esse efeito inovador também foi usado com maestria em “O Livro da Selva”, filme que reconta a história do Mogli. E o diretor e produtor desse filme, Jon Favreau, também exerce as mesmas funções em “O Rei Leão”.

O elenco de dubladores também traz nomes de peso, com destaque para James Earl Jones, que volta a dar voz ao Mufasa. Donald Glover (da série “Atlanta”) é o Simba, o comediante Seth Rogen é o Pumba, Chiwetel Ejiofor (de “12 Anos de Escravidão) encarna o Scar e ninguém menos do que Beyoncé dá voz à Nala. Esses nomes fazem apenas a dublagem, pois os responsáveis pelo movimento dos animais são profissionais especializados nessa técnica.

O filme chega aos cinemas no dia 19 de julho de 2019 e o primeiro trailer acaba de ser lançado, bem como o primeiro cartaz. Está com um lencinho à mão? Então chega junto: