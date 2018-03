O filme da “Mulan” foi adiado e estamos completamente desoladas

A adaptação cinematográfica de “Mulan” será atrasada em praticamente dois anos, informou a Disney . E, infelizmente, vários outros longas, como “Noelle” e outros dois títulos secretos, tiveram as datas de estreia alteradas.

Incialmente, o live-action da guerreira, que já tinham decidido até quem seria a atriz principal, deveria ir para os cinemas no dia 2 de novembro deste ano, porém foi adiado para 27 de março de DOIS MIL E VINTE!

E ele não é o único filme que terá alteração no dia de estreia, “Noelle”, filme no qual Anna Kendrick interpreta uma versão feminina do Papai Noel, estrearia em 8 de novembro de 2019, mas foi retirado da lista de filmes com estreia marcada, e pode ir diretamente para a plataforma de streaming que a Disney está criando.

Outro filme da Pixar que estava marcado para 6 de março de 2020 foi atrasado para dia 6 de março de 2020, assim como um filme da Disney sem título que de abril de 2020 foi para maio de 2020.

Mas nem tudo é tristeza, principalmente para a Marvel, que adiantou “Guerra Infinita” de 4 de maio deste ano para 24 de abril, e um filme misterioso deles passou de 7 de agosto de 2020 para 31 de julho de 2020.