O Jafar do live-action é tão gato que a internet até esqueceu do ‘Aladdin’

Foram divulgadas as primeiras imagens do live-action de ‘Aladdin‘, uma das produções que é muito esperada em 2019. Os cliques apareceram na revista Entertaiment Weekly, que ainda trouxe uma entrevista com Will Smith sobre a experiência viver o Gênio. Só que a internet ficou interessa em outra coisa.

Em meio a caracterizações que impressionaram, como a do próprio Will Smith, os internautas ficaram loucos na escolha do ator para interpretar o vilão Jafar, Marwan Kenzari, e isso gerou um furdúncio online.

Muitos questionaram o porquê da escolha de um ‘bonitão’ para o papel. Os comentários hilários não perdoaram ninguém – nem mesmo Aladdin e Jasmine.

Odiei esse Jafar do filme porque o Jafar precisa ser mais feio que o Aladdin pra história dar certo. pic.twitter.com/7HMmgV7IsH — Fábio Garcia (@fabiogaj) December 19, 2018

Com um Jafar desses quem escolhe o Aladdin? pic.twitter.com/hpsJQEXZ7Q — porra rafa ⊗ (@orafagonzaga) December 19, 2018

Como assim o Jafar do live action de Aladdin é um padraõzinho? pic.twitter.com/qzBwCvpQjT — Lucas 想像🎄 (@DangerousForMe) December 20, 2018

Sempre curti os vilões, agr com esse Jafar q eu to adorando mesmo #Aladdin pic.twitter.com/BLhhqBpxeH — AL (@lim_A_manda) December 20, 2018

Queria o Aladdin ser tão sapao quanto o Jafar pic.twitter.com/SyAsTVgVPt — Um tigre triste e outro pistola (@izadorahietala) December 20, 2018

O live-action tem data de estreia marcada para o dia 29 de maio de 2019. Até lá… Parece que a discussão vai render bastante!