O júri do Festival de Cannes de 2018 está muito diferente dos outros anos

Para começar a mudança e pariedade de gênero no cinema, o Festival de Cannes 2018 começou nesta terça-feira (08) e com um grupo de jurados bem diferente dos anos anteriores. A maioria do júri é composto por mulheres, incluindo a presidente.

Cate Blanchett é a presidente deste ano, junto dela, estão as atrizes Kristen Stewart e Lea Seydoux, a diretora e roteirista Ava DuVernay, e para fechar a cantora Khadja Nin (Burundi). Além delas, há também os diretores Robert Guédiguian, Andrei Zviaguintsev e Denis Villeneuve, assim como o ator Chang Chen.

Olha só como ficou toda a equipe:

–

Além disso, outra mudança pensada que começou ente ano no grande festival é uma linha telefônica especial voltada para a delação de qualquer assédio sofrido.

Mas nem tudo é alegria… Mesmo com um júri totalmente novo, apenas três filmes, dos 21 da competição são dirigidos por mulheres, sendo eles: “Capernaum” por Nadine Labaki, “Lazzaro Felice” por Alice Rohrwacher e “Girls of the Sun” por Eva Husson.