O motivo ~obscuro~ para a Netflix adiar “Stranger Things” só para 2019

Aff. A tendência começou com “Westworld”, da HBO, logo se espalhou para “Game of Thrones” e, agora, como um sorrateiro DemoDog, atinge “Stranger Things“. Isso mesmo, os adiamentos estão cada vez mais comuns no mundo do entretenimento e a Netflix decidiu entrar nessa onda e postergar a estreia da terceira temporada da série só para o verão norte-americano de 2019. Ou seja, os fãs vão esperar quase DOIS ANOS para assistir a continuação das aventuras de Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amiguinhos.

Em uma conferência para críticos de TV dos Estados Unidos no último fim de semana, a VP de programação do serviço de streaming Cindy Holland trouxe a má notícia. “É uma produção muito trabalhosa”, desculpou-se ela. “The Duffer Brothers e Shawn Levy estão trabalhando duro e querem entregar algo ainda maior e melhor. Eles precisam de tempo para fazer direito. Eu acho que será uma temporada fantástica e a espera vai valer a pena”, disse.

Obviamente, deve ser uma loucura logística gravar o seriado, mas pode existir um outro motivo para esse ~contratempo~: “O Mundo Sombrio de Sabrina”.

O reboot do popular seriado estrelado por Melissa Joan Hart nos anos 1990 estreia no dia 26 de outubro, bem a tempo de Halloween norte-americano. Para quem não lembra, é mais ou menos a época que “Stranger Things” costuma ser lançada e, apesar das temáticas das duas produções serem bem diferentes, uma é uma ficção científica e a outra trata de ocultismo, o público-alvo de ambos os shows é o mesmo.

Pelo investimento em divulgação que a Netflix está fazendo em “Sabrina”, eles acreditam no potencial da série ser um fenômeno. E não seria interessante para eles ofuscarem a possível nova galinha dos ovos de ouro com uma produção já estabelecida e como uma base de fãs de sólida, como ST. Estamos de olho!

Enquanto isso, pelo menos dá para curtir o teaser da nova temporada, né?