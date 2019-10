O novo trailer ‘A Dama e o Vagabundo’ vai deixar seu coração bem apertado

‘A Dama e o Vagabundo‘, novo remake da Disney, ganhou um trailer inédito muito fofo e cheio de romance. O vídeo mostra com mais detalhes como a história – aquela que já bem conhecemos – será conduzida, além do visual totalmente repaginado.

Se você nunca ouviu falar neste filme, ele é um clássico da empresa do Mickey lançado em 1955 e retrata a história de dois cães, que vivem em condições diferentes, e o carinho que floresce entre eles quando se encontram pela primeira vez.

Nesta versão inédita que mistura computação gráfica com live-action, a Dama é dublada por Tessa Thompson e o Vagabundo por Justin Theroux. Além disso, integram ao elenco de vozes Sam Elliott, Janelle Monáe e Ashley Jensen.

Avisamos desde já que este segundo trailer está repleto de emoções, então prepare o seu coraçãozinho! ‘A Dama e o Vagabundo’ será lançado no dia 12 de novembro no Disney+, no mesmo dia da estreia da plataforma de streaming.

Assista (sem legendas):