O novo trailer de ‘Capitã Marvel’ está muito maravilhoso

Mais uma heroína promete chutar muitas bundas no cinema em 2019: a Capitã Marvel. Ela é pouco conhecida em meio ao público que não lê HQs, mas tem tudo para virar queridinha de quem adora ir ao cinema para conferir os filmes de super-heróis.

Com estreia prevista para o dia 7 de março no Brasil, o filme é protagonizado por Brie Larson, que venceu o Oscar por “O Quarto de Jack”. O elenco também conta com Annette Bening, Jude Law e Samuel L. Jackson. Na direção temos dois nomes que nunca dirigiram um longa do gênero: Anna Boden e Ryan Fleck. Assim como em “Mulher Maravilha”, novamente uma mulher assina a direção – ainda que em parceria com um homem – o que é raríssimo no concorrido mundo dos blockbusters da Marvel e da DC.

Ambientado nos anos 1990, “Capitã Marvel” traz uma trama que se passa num período nunca visto na história do Universo Cinematográfico da Marvel. O filme acompanha a jornada de Carol Danvers, conforme ela se torna uma das personagens mais poderosas do universo. Depois de entrar em contato com uma raça alienígena, Carol ganha poderes e se vê em meio a uma guerra de proporções galáticas.

O mais novo trailer do filme acaba de sair do forno e está incrível. Olha só:

O pôster oficial também foi divulgado: