O novo trailer de ‘Mamma Mia 2’ é muito maravilhoso e a Cher rouba a cena

“Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo” estreia nos cinemas em 19 de julho e o último trailer está muito incrível. Meryl Streep mal e mal aparece e é a Cher quem rouba a cena totalmente. Ela está simplesmente maravilhosa na pele da mãe da Donna – a personagem da Meryl.

A continuação do musical de 2008 conta a história de como Donna conheceu os três amores de sua vida e também mostra a Sophie (Amanda Seyfried) vivenciando as emoções da primeira gravidez. As cenas de flashback são protagonizadas por Lily James, de “Cinderela” e “Em Ritmo de Fuga”.