O novo trailer do filme sobre Freddie Mercury vai te arrepiar inteira

O aguardado filme “Bohemian Rhapsody” – que conta a história da ascenção do Queen, com foco em Freddie Mercury – acaba de ganhar seu segundo trailer. E QUE TRAILER!

De cara, a batida clássica de “We Will Rock You” nos faz lembrar por que o Queen é uma das maiores bandas de todos os tempos e isso fica ainda mais evidente quando o som das palmas e pés batendo se mescla à primeira estrofe de “Bohemian Rhapsody”. Mas o arrepio vem com força mesmo quando Freddie aparece ao piano, dedilhando as notas que antecedem a parte do “Mama, just killed a man”. Chegou a cair um cisco aqui.

Nem é preciso dizer que depois de um trailer desses as expectativas estão mais altas do que nunca. E será que o filme fará jus a ele? Estamos na torcida!

Rami Malek, que interpreta Freddie, vem mostrando que consegue sustentar o papel e isso já é meio caminho andado. Afinal, pensa na responsabilidade de encarar um personagem desses. O mais incrível é que esse papel é completamente diferente daquele que colocou o ator nos holofotes – o protagonista de “Mr. Robot”, que já lhe rendeu um Emmy.

Bom, agora só nos resta esperar até o dia 1º de novembro para ver se o filme está a altura desse trailer e, mais especialmente, dessa banda tão icônica.