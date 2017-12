Sandra Bullock, Rihanna, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling… mina maravilhosa é o que não falta em “Oito Mulheres e Um Segredo”, o spin-off de “Onze Homens e Um Segredo”. E com um elenco desses, é lógico que nós estamos esperando que o filme seja incrível, né?

Ainda falta uns bons meses para a gente descobrir se o resultado está à altura das expectativas, mas o primeiro trailer do longa é delicioso. Ele mostra Debbie Ocean (Sandra Bullock) – a irmã do personagem de George Clooney no filme original – saindo da prisão e dizendo que pretende viver uma vida tranquila, longe do crime. Só que, na verdade, assim que fica livre ela já começa a reunir um time de mulheres para executar o roubo de uma joia milionária.

O mais maravilhoso é que o tal roubo rola no famoso Baile do MET e o filme conta com a participação de ícones da moda como Anna Wintour, Adriana Lima, Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner.

O filme estreia no dia 8 de junho. Confira aqui o trailer, lançado nessa terça-feira (19):