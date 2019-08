O que?! Essa teoria sugere que Eleven é a nova vilã de ‘Stranger Things’

Atenção: esse texto contém spoilers da terceira temporada de “Stranger Things”.

Quando pensamos nas séries que bombaram em 2019 não há como deixar “Stranger Things” de fora da lista, já que a terceira temporada, que estreou no dia 4 de julho deste ano, foi um baita sucesso.

Após os oito novos episódios da trama, muitas dúvidas surgiram: Hopper (David Harbour) está vivo? A família Byers foi mesmo embora de Hawkins, e levando a Eleven? E os russos? Entre as tantas indagações sobre a história, uma teoria está rondando a quarta temporada, ainda sem previsão de estreia: de que Eleven (Millie Bobby Brown) é a verdadeira vilã da próxima season.

A teoria foi apontada por um usuário do Reddit. Ele acredita que isso acontecerá porque Eleven foi mordida pelo Devorador de Mentes no sétimo episódio, durante a guerra dos adolescentes contra o monstro na cabana em que a jovem ficou escondida por tanto tempo.

O internauta questiona se Eleven tirou a garra do monstro que havia ficado dentro dela há tempo ou se ela já havia feito o estrago como vimos acontecer com Billy (Dacre Montgomery) ainda na terceira temporada e com Will durante a segunda. Junto com a possibilidade da protagonista ter sido contaminada, há o plus de Eleven ser extremamente poderosa – o que faz com que fiquemos sem saber quem poderá derrotá-la caso isso aconteça.

O usuário também fez um comentário interessante sobre o porquê de Eleven ter perdido os poderes. Para ele, além de ser um processo de recuperação física e mental depois do desgaste para derrotar o Devorador de Mentes, não ter a capacidade de procurar por pessoas distantes fisicamente mantém a ideia de que Hopper está morto. Afinal, caso contrário, ela o estaria procurando de todas as formas possíveis.

E aí? O que você acha dessas teorias?