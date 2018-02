O que fazer em São Paulo no fim de semana de 3 a 4 de fevereiro

A cidade de São Paulo é tão grande e acontece tanta coisa, que fica difícil saber o que fazer no fim de semana. No final das contas, você acaba assistindo Netflix em casa e vendo fotos de eventos pelo Facebook.

Para te ajudar nessa missão, a gente, aqui do MdeMulher, separou algumas coisinhas, entre os dias 3 e 4 de fevereiro, que podem te interessar. Tem desde eventos calmos até bloquinhos – tudo com preços, endereços e onde conseguir mais informações.

Pra quem curte CINEMA

Abaixo, os filmes mais legais atualmente em cartaz:

Elisa se torna zeladora em um laboratório experimental secreto do governo. No seu dia a dia ela conhece uma criatura misteriosa mantida escondida de todos, vendo os maus-tratos que a “coisa” sofre na mão dos doutores, a protagonista procura pela ajuda de seu vizinho e sua colega de trabalho para libertá-la.

“Loveless”

Zhenya e Boris estão passando por um terrível divórcio, marcado por ressentimento e frustração. E para recomeçar a vida com outras pessoas, eles deixam Alyosha, filho do casal de 12 anos, de canto, até que o menino some.

“Todo Dinheiro Do Mundo”

Essa é a história por trás do sequestro de 1973 do adolescente John Paul Getty III (Charlie Plummer), neto do magnata Jean Paul Getty, narrando a dificuldade do avô a pagar pelo resgate do menino.

Pra quem curte CARNAVAL

Sábado (3 de fevereiro)

Um dos blocos mais esperados já sairá nesse dia e todo mundo vai poder curtir muito!

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 432, Pinheiros.

Horário: 11h.

Preço: gratuito.

Dia: 3 de fevereiro.

Estação Skol

A Skol vai montar um espaço no Largo da Batata totalmente no clima do Carnaval. Serão 1.300 metros quadrados com montanha russa, banho de glitter, DJs, bloquinhos e bares.

Local: Largo da Batata – Pinheiros.

Horário: do meio-dia às 19h.

Preço: gratuito.

Dias: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18 de fevereiro.

Lotação máxima: 1000 pessoas.



Pelo terceiro ano o bloco vai sair no pré-Carnaval.

Local: Rua General Jardim, 90 -República.

Horário: 14h.

Preço: gratuito.

Dia: 3 de fevereiro.

Desfile de estreia do Bloco Frevo Mulher (com presença de Elba Ramalho)

Sim! Vai estrear um bloco novinho com a ilustre Elba Ramalho neste fim de semana.

Local: Monumento às Bandeiras – Praça Armando de Sales Oliveira.

Horário: meio-dia.

Preço: gratuito.

Dia: 3 de fevereiro.

Um clássico para quem ama Carnaval irá acontecer neste sábado.

Local: Praça da República – República.

Horário: 17h.

Preço: gratuito.

Dia: 3 de fevereiro.

Bloco para sair com as crianças sem ter problemas!

Local: Praça Irmãos Karmam – Sumaré.

Horário: 10h.

Preço: gratuito.

Dia: 3 de fevereiro.

Comemorando 88 anos de existencia, a Vai-Vai trará a clássica festa do chopp com o Péricles e o Belo.

Local: Palácio das Convenções do Anhembi Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana.

Horário: 21h.

Preço: A partir de 60 reais (inteira).

Dia: 3 de fevereiro.

Domingo (4 de fevereiro)

O bloco fará o mesmo caminho que do último ano, se quiser ajudar com quantia monetária eles criaram uma vaquinh!

Local: Avenida Professor Alfonso Bovero com Rua Caraíbas – Centro.

Horário: meio-dia.

Preço: gratuito ou ajudar com a vaquinha.

Dia: 4 fevereiro.

Desse bloco não precisa falar nada, ele já mostra porque existe!

Local: Praça Campo de Bagatelle – Santana.

Horário: 14h.

Preço: gratuito.

Dia: 4 fevereiro.

O Monobloco veio em mais um ano com força e pedindo mais amor, por favor.

Local: Monumento às Bandeiras – Praça Armando de Sales Oliveira.

Horário: 14h30min.

Preço: gratuito.

Dia: 4 fevereiro.

Pra quem curte shows, teatro e exposições

Sábado (3 de fevereiro)

A peça de Teatro conta a história de três irmãs com vidas totalmente diferentes que se juntam para cuidar do pai doente e confuso.

Local: Centro Cultural São Paulo Rua Vergueiro, 1.000 – Liberdade.

Horário: 21h de sexta e sábado, 20h de domingo.

Preço: 20 reais (inteira).

Dia: 02 a 11 de fevereiro.

Ney Matogrosso encerra a turnê “Atento Aos Sinais” sábado no Tom Brasil.

Local: Tom Brasil Rua Bragança Paulista, 1281.

Horário: 22h.

Preço: A partir de 180 reais (inteira).

Dia: 3 de fevereiro.

A peça mais famosa dos Melhores Do Mundo está em cartaz com apresentação marcada para este sábado no Teatro Bradesco.

Local: Teatro Bradesco Rua Palestra Itália, 500 – Loja 263 – Perdizes.

Horário: 21h de sábado e às 20h de domingo.

Preço: A partir de 40 reais (inteira).

Dia: 03 a 18 de fevereiro.

Domingo (4 de fevereiro)

Reunião de hip hop, reggae e eletrônica em São Paulo na Via Matarazzo.

Local: Via Matarazzo Avenida Francisco Matarazzo, 764 – Barra Funda.

Horário: 15h.

Preço: 60 reais (inteira).

Dia: 4 de fevereiro.

Fernanda Souza conta como é a carreira de uma famosa da maneira mais engraçada possível.

Local: Teatro das Artes Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros.

Horário: 20h30min.

Preço: 60 reais (inteira).

Dia: 4 de fevereiro.

Último dia para ver a plataforma giratória que vai confundir totalmente a sua visão.

Local: Pinacoteca de São Paulo Praça da Luz, 2 – Luz.

Horário: Das 10h às 17h30min.

Preço: 6 reais (inteira).

Dia: 4 de fevereiro.

Na segunda-feira, não esqueça de contar para nós o que você fez neste fim de semana!