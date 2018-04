O que fazer quando não tiver nada para fazer em abril

Então, afinal, o que fazer quando não tem absolutamente nada para fazer? Oras, seja no local onde você estiver, sempre vai ter alguma coisa bem divertida para passar o tempo.

Pode ser um cineminha, um show, um livro que está todo mundo curtindo, uma exposição bem incrível ou até mesmo, claro, uma boa produção da Netflix para acompanhar no conforto da sua casinha, não é mesmo?

Abaixo, a gente separou algumas ideias para deixar o mês abril ainda mais maravilhoso. #corre

Netflix (e sofá e pipoca e pizza <3)

Já assistiu todos os filmes e séries na Netflix? Não tem mais nada lá que você curta? Calma! Para a abril, a plataforma de streaming anunciou mais de 40 novidades e, como sempre, tem para todos os gostos. Os títulos mais esperados, pelo menos para gente, são a segunda parte de “A Casa de Papel”, série sobre um grupo de assaltantes que decide roubar a Casa da Moeda espanhola, a estreia de “Perdidos no Espaço”, remake do popular seriado dos anos 1960, e, obviamente, o lançamento da versão live-action de “Cinderella”. Confira a lista completa de tudo o que entra na Netflix em abril.

Show da Demi Lovato

Ah, uma boa notícia para quem é fã de música pop: a Demi Lovato, famosa pelos hits “Cool for the Summer” e “Sorry Not Sorry”, vai trazer quatro shows da turnê mundial “Tell Me You Love Me World Tour” para o Brasil. Ela vai passar por São Paulo, no dia 15, Recife, dia 17, Fortaleza, no dia 19, e Rio de Janeiro, em 21 de abril. Os ingressos já estão à venda. A gente preparou um guia com todas as informações! Não vai perder esse showzão, hein?!

Cineminha top

Muita coisa boa estreia nos cinemas em abril. Nossas escolhas? “Mulheres Alteradas”, filme baseado nos quadrinhos de sucesso da cartunista argentina Maitena Burundarena sobre os ~dilemas femininos~, que estreia no dia 5, e, óbvio, “Vingadores: Guerra Infinita”, superprodução na qual os maiores heróis da Marvel (inclusive, Shuri, irmã do T’Challa <3) se unem para destruir o poderoso Thanos. Promete e deve estrear no dia 26 de abril.

Show do Radiohead

Ok, o rock é mais a sua praia? Já se recuperou do Lollapalooza? Então, ó, o Radiohead marcou dois shows no Brasil este mês. A banda se apresenta no Rio de Janeiro, no dia 20 de abril, e em São Paulo, no dia 22. As apresentações fazem parte do Soundhearts Festival, que ainda terá a participação do Flying Lotus, Junun e da brasileira Aldo the Band. Os ingressos estão quase esgotados e custam de 170 reais a 700 reais. Você pode comprá-los aqui.

Exposição Imperdível

A exposição que todo mundo vai em abril? Chamada de “Alucinações Parciais”, a parceria do Instituto Tomie Ohthke, em SP, e do Centre Pompidou, da França, traz obras-primas de vinte grandes artistas modernistas, entre eles, Salvador Dalí, Henri Matisse, Joan Miró, Kandinsky, Picasso, Cândido Portinari e Anita Malfati. A mostra fica em cartaz do dia 06 de abril a 10 de junho. A melhor parte? A entrada é gratuita. Confira todas as infos no site do Tomie Ohtake.

Livrinho

Procurando algo para ler? “As Garotas”, da Emma Cline, é uma ótima dica. Lançado no ano passado (e já com os direitos comprados para virar filme), a história, uma ficção baseada em fatos reais, gira em torno das ~aventuras~ e descobertas de uma adolescente no final dos anos 1960 que começa a se envolver com a Família Manson (sim, dele mesmo, Charles Manson). Delicado e envolvente, o livro traz uma perspectiva feminina para os crimes que marcaram uma geração nos Estados Unidos. É da Intrínseca. Preço sugerido: R$ 39,90.