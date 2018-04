O que você precisa lembrar antes de assistir “Vingadores: Guerra Infinita”

“Vingadores: Guerra Infinita” estreou na última quinta-feira (26) e chegou com tudo, quebrando diversos recordes ao redor do mundo. Como era de se esperar, o filme está repleto de menções dos outros filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Para você não ficar perdida, já que são DEZOITO longas antes desse, o MdeMulher resolveu explicar só o que interessa de cada uma dessas produções – sempre existe a opção de maratonar, porém são 38 horas e 19 minutos do seu tempo. Assim, você não fica boiando na sala de cinema.

E a gente já avisa: vão rolar muitos spoilers, inclusive de “Pantera Negra”, último filme lançado, para que você possa entender tudo que acontece ao longo de “Vingadores: Guerra Infinita” sem perder nada. Ah, os filmes estão separados em ordem cronológica – e não de lançamento.

“Capitão América: O Primeiro Vingador” (2011)

Apesar de não ser o primeiro filme do MCU (alô, “Homem de Ferro), “Capitão América”, que se passa na década de 1940, apresenta o início de tudo: em especial, é o primeiro contato da audiência com as joias do infinito é o começo de tudo.

No longa, Steve Rogers (Chris Evans), um soldado idealista, aceita ser cobaia do exército norte-americano num experimento que pretende criar um super-soldado para lutar na Segunda Guerra Mundial.

No entanto, ao mesmo tempo que ele se torna o Capitão América, o mesmo soro usado nessa transformação acaba por cair em mãos errados e, a partir disso, conhecemos um novo vilão, o Caveira Vermelha (Hugo Weaving).

Além disso, a Hidra, organização de descobertas científicas que servia à Alemanha nazista e tinha como lider o próprio Caveira Vermelha consegue o Tesseract, primeira joia do infinito a entrar em contato com os Vingadores.

Para a conclusão do filme, Buck (Sebastian Stan), amigo de longa data de Steve acaba morrendo ao cair de um trem, Caveira Vermelha toca no Tesseract e desaparece, aparentemente desintegrado pelo poder que não aguenta, e Capitão América fica preso no gelo.

Começo de “Guardiões da Galáxia”

Nos anos 1980, Peter Quill (Chris Pratt), ainda criança, perde a mãe para o câncer e, após a morte dela, é abduzido por Yondu (Michael Rooker).

Flashback de “Homem-Formiga”

Enquanto isso, em outro canto da Terra, Hank Pyn (Michael Douglas) perde a esposa, Janet van Dyne, durante uma missão em que eles estavam com os heróis Homem-Formiga (Paul Rudd) e Vespa (Evangeline Lilly).

Começo de “Capitão América: Guerra Civil”

O jovem Tony Stark (Robert Downey Jr.) se despede, após uma breve briga, dos pais, que mais tarde são assassinados pelo Soldado Invernal (Bucky após passar por uma lavagem cerebral) por ordens da Hidra, pois Howard Stark (John Slattery), pai do Homem de Ferro, conseguiu recriar o soro do super-soldado.

Começo de “Pantera Negra” (2018)

Nos Estados Unidos, o rei T’Chaka (Atandwa Kani), pai do Pantera Negra (Chadwick Boseman), mata o próprio irmão por ele contrabandear Vibaranium, metal mais forte e poderoso do MCU, para fora de Wakanda.

“Homem de Ferro” (2008)

Após ser sequestrado, Tony desenvolve a primeira armadura balística e acaba contando para o mundo que ele é a pessoa por trás do Homem de Ferro.

É o primeiro contato também com um representante marcante da S.H.I.E.L.D., Phil Coulson (Clark Gregg), e também Jarvis (Paul Bettany), inteligência artificial que trabalha como um mordomo para Tony.

Nas cenas pós-créditos aparece Nick Fury (Samuel L. Jackson), um dos mandantes da S.H.I.E.L.D.

“O Incrível Hulk” (2008)

O Doutor Brice Banner (que no filme é Edward Norton, mas depois se torna Mark Ruffalo), desenvolve um soro que o transforma em Hulk.

“Homem de Ferro 2” (2010)

Pela primeira vez, conhecemos a agente Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), também conhecida como Viúva Negra. Ela se infiltra como assistente de Tony Stark para vigiá-lo, porque o Homem de Ferro está sendo envenenado por conta dos resíduos de palladium do reator que tem no peito.

“Thor” (2011)

Thor (Chris Hemsworth) é o príncipe e próximo na linha de sucessão ao trono de Asgard, mas para poder realmente assumir sa posição, precisa ir até a Terra recuperar uma arma, o famoso Mjönir. Aqui, ele aprende que batalhas devem ser evitadas e não se vence apenas usando a força.

Ah, ele também precisa lidar com a inveja de Loki ( Tom Hidleston), o irmão adotivo que também quer ser rei, mas acaba por morrer – ele ressuscita depois.

Cenas pós-créditos de “Capitão América” (2011)

Steve Rogers acorda no presente e tenta entender todas as informações que o rodeia.

“Vingadores” (2012)

Loki não morreu, na verdade apenas juntou um exército de aliens para tomar a Terra e está atrás do Tesseract.

Com a ajuda de Thanos (Josh Brolin), ele abre um portal para que os alienígenas conquistem todos os humanos, além de buscar uma das joias do infinito.

Ele acaba por ser derrotado, seu cetro fica na Terra e o Tesseract vai para a Asgard com Thor.

“Homem de Ferro 3” (2013)

Graças ao vilão Mandarim (Guy Pierce), Tony encontra uma forma de não ter mais que usar o reator no peito, e pede Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), que ficou superpoderosa, em casamento.

“Thor: O Mundo Sombrio” (2013)

Thor entra em contato com a joia do infinito da realidade e , após lutar contra o elfo negro Malekith (Christopher Eccleston), deixa ela nas mãos do Colecionador (Benicio Del Toro). Loki acaba morrendo para salvar Thor.

“Guardiões da Galáxia” (2014)

Peter Quill cresceu e se tornou um contrabandista. Ele é preso e, na cadeia, conhece Gamora (Zoe Saldana), Rocket Racoon (Bradley Cooper) e Groot (Vin Diesel). Juntos, eles são os Guardiões da Galáxia.

“Capitão América: Soldado Invernal” (2014)

Bucky não morreu, na verdade a Hidra o encontrou e usaram o mesmo soro que testaram no Steve e fizeram uma lavagem cerebral nele pra que não se lembrasse quem é.

Agora ele atende pelo nome de Soldado Invernal e é usado como arma pela Hidra para cometer assassinatos e desaparecer. Mas, inevitavelmente, ele é liberto pelo Capitão.

O problema é que com isso descobre que muitos agentes da S.H.I.E.L.D. são na verdade agentes da Hidra que querem a dominação mundial, usando a organização que iniciou os Vingadores como fachada.

A S.H.I.E.L.D. é desfeita e os segredos que ela e a Hidra escondiam são soltos na internet pela Viúva Negra para que todos vejam.

“Guardiões da Galáxia Vol. 2” (2017)

O grupo de anti-heróis encontra o pai de Peter Quill, o deus Ego, que os convida para ir ao planeta dele, descobrindo que na verdade Peter não é apenas humano, mas também parte celestial e que seu pai quer usá-lo como bateria para se manter vivo.

Após matar o pai para fugir, Gamora se reencontra com a irmã dela, Nebula (Karen Gillan), que promete matar o pai das duas, Thanos.

“Vingadores: A Era De Ultron” (2015)

É a primeira vez que a paranoia de Tony Stark gera consequências terríveis. O protagonista utiliza a pedra dentro do cajado de Loki, que descobriram ser uma joia do infinito, e junto do Doutor Banner, cria uma inteligência artificial avançada, o único problema é que essa inteligência não saiu como planejada e acaba atacando a todos.

Chamado de Ultron, ele ganha consciência, vai para a cidade de Sokovia, e procura por um contrabandista que possui uma quantia imensa de Vibranium e suficiente para ele destruir geral. No filme também são apresentados os irmãos Maximoff, Wanda (Elizabeth Olsen) e Pietro (Aaron Johnson), que desejam matar Tony Stark.

Para tentar combater Ultron, os Vingadores reconstroem Jarvis, arrumam um corpo para ele que acaba por se tornar Visão (Paul Bettany). Muitos civis são mortos na batalha de Sokovia. Wanda e Pietro (que morre) mudam de lado.

“Homem-Formiga” (2015)

Hank Pym precisa impedir um pupilo descontrolado a usar uma tecnologia para o mal. Por isso, chama Scott Lank (Paul Rudd), um ex-ladrão, para usar o traje de Homem-Formiga e evitar o vilão.

“Capitão América: Guerra Civil” (2016)

Por causa de todo estrago em Sokovia causado pelos Vingadores (e após um incidente envolvendo Wanda), é criado o “Tratado de Sokovia”, que procura regulamentar as ações dos heróis.

Steve e Tony se separam, com Stark defendendo o tratado e procurando vingança pelos pais, que ele descobriu que foram mortos por Bucky, e Rogers defendendo o amigo de longa data.

O Pantera Negra aparece pela primeira vez quando seu pai e morto e o acusado é Bucky, por isso defende o Tratado e caça o anti-herói.

Os Vingadores acabam se dividindo e todos seguem a vida separadamente sem se falar, e Capitão América desaparece com a Viúva Negra, Wanda, Visão e todos que estavam contra o tratado. O Homem-Aranha (Tom Holland) aparece pela primeira vez.

“Doutor Estranho”(2016)

Um dos maiores cirurgiões de todos os tempos acaba sofrendo um acidente de carro que o impede de mexer as mãos corretamente, acidente causado pois, enquanto dirigia em alta velocidade, decidia qual seria o próximo caso que merecia a atenção dele.

Após o desastre, no entanto, ele descobre um universo mágico, se torna um mago e passa a cuidador de uma das joias do infinito, conhecida em Kamer-Taj como O Olho De Agamoto.

“Homem-Aranha De Volta Ao Lar” (2017)

Depois das Aventuras em “Guerra Civil”, o amigo da vizinhança volta para Nova York e procura apenas pegar pequenos casos e problemas na cidade, mas acaba esbarrando com um grande perigo que resulta no Tony chamando o menino para se tornar um Vingador, mas Peter Parker recusa o convite.

“Pantera Negra”(2018)

Após “Guerra Civil”, T’Challa volta para Wakanda, terra natal dele, para se tornar rei, mas acaba tendo que lidar com Killmonger (Michael B. Jordan), seu primo, filho do irmão que o antigo rei matou.

Após tudo, T’Challa decide abrir Wakanda para o exterior e permitir pessoas que não nasceram no país a conhecê-lo e trocar conhecimentos com o mundo.

“Thor: Ragnarok” (2017)

Loki sobreviveu, de novo, e decidiu tomar conta de Asgard já que o pai decidiu sumir, fingindo ser Odin (Anthony Hopkins), mas tudo acaba quando Thor volta para Asgard e o obriga a ajudar a encontrar o pai.

O problema é que o pai de todos está morrendo, e avisa que assim que partir, Hela (Cate Blanchett) irá retornar, e que ela é a irmã mais velha dos dois, que tentará assumir o trono.

Para poder salvar a população de Asgard, Thor tem que deixar seu planeta ser destruído e, nessa, acaba perdendo um olho e o martelo dele. Mas consegue fugir em uma nave para a Terra.

Entretanto, antes de chegar, a nave é interceptada por outra nave que ninguém sabe de onde veio, nem de quem é.