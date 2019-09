‘O Rei Leão’ bate ‘Os Vingadores’ e se torna sétimo maior filme do mundo

Agora o Simba foi longe demais. No último final de semana, o remake de “O Rei Leão” ultrapassou a bilheteria de “Os Vingadores – The Avengers”, de 2012, e se tornou o sétimo maior filme de toda a história – que loucura, né?

De acordo com o site ComicBook, o longa fiel à animação da Disney soma um lucro de 1,56 bilhão de dólares, enquanto que o primeiro filme da saga de super-heróis está em oitavo lugar com a arrecadação de 1,52 bilhão de dólares. Entretanto, vale lembrar que o “Vingadores: Ultimato”, o quarto da trama, continua em primeiro com 2,79 bilhões de dólares.

“O Rei Leão” contribuiu para a grande conquista da Disney: em julho, o estúdio teve a maior bilheteria de todos os anos. No final de semana do dia 28, a empresa já havia arrecadado 7,67 bilhões de dólares. Anteriormente a 2019, o melhor ano havia sido 2016 com 7,61 bilhões de dólares lucrados.

Ao que tudo indica, esses números só tendem a aumentar, pois “O Rei Leão” continua em cartaz e ainda há ‘Malévola: Dona do Mal‘ e ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker‘ para serem lançados e encantar o público.

Veja os trailers: