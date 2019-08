‘O Rei Leão’ entrou pra lista dos 10 filmes de maior bilheteria do mundo

A refilmagem com realidade virtual de ‘O Rei Leão’, lançada no mês passado, superou US$ 1,3 bilhões. Assim, bateu ‘Pantera Negra’ e tornou-se a décima maior bilheteria de todos os tempos.

Na lista dos top 10, a maior bilheteria continua com ‘Vingadores: Ultimato’, seguido por ‘Avatar’ e ‘Titanic’.

Mas no quesito animação, ‘O Rei Leão’ é o primeiro colocado – o longa ultrapassou o sucesso de ‘Frozen’, uma produção também da Disney, que rendeu US$1,05 bilhão.

Se você ainda não viu, pode engordar ainda mais essa contagem! O filme continua em cartaz.