‘O Rei Leão’: Iza e ícaro Silva dublarão Nala e Simba

A dublagem nacional de ‘O Rei Leão‘ acaba de ganhar duas grandes vozes: Iza e Ícaro Silva. A cantora carioca será Nala, enquanto o ator emprestará a voz para Simba. A informação foi confirmada pela Disney.

Na dublagem original do longa, quem assume esses papéis são, respectivamente, Beyoncé e Donald Glover. Uau!

Iza disse em entrevista para o UOL que está muito grata com a oportunidade de viver uma personagem em um filme que fez parte de sua infância. “Foi o primeiro filme que vi no cinema, primeira vez que eu estava ali com um telão, tudo escuro. É muito emocionante, até chegar com o Timão e Pumba, nossa, foi muito sofrível […] É como se eu fosse evoluindo junto com o Rei Leão. E eu sou muito fã da Disney, estou feliz demais por fazer parte do filme. Estou achando surreal”, comenta.

Além de darem a voz aos leões, os dois também vão cantar juntos uma versão do clássico “Can You Fell the Love Tonight“, que na versão dublada se chama “Nesta Noite o Amor Chegou“.

Estamos ansiosíssimos! ‘O Rei Leão’ chega aos cinemas no dia 18 de julho.