O Rouge anunciou a volta de TODAS as garotas e voltamos para 2002

Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar tão fácil, mas não tem jeito: a banda Rouge, formada em 2002 durante o reality show “Popstars”, exibido pelo SBT, foi o melhor grupo de garotas já produzido no Brasil. É sério e, mais uma vez, com o perdão do trocadilho, não dava mesmo para resistir ao charme das garotas. E a harmonia entre elas. E as músicas grudentas…

Aline Wirley, Fantine Tho, Karin Hils, Lissah Martins e Luciana Andrade conquistaram as rádios, fãs ardorosos e venderam feito água. Para se ter uma ideia do sucesso, o primeiro álbum delas bateu a marca de mais de dois milhões de unidades comercializadas! E, bem, quem viveu naquela época sabe bem como foi bem impossível ficar indiferente ao single-chiclete “Ragatanga”. Tocou à exaustão.

Tudo parecia bem, certo? Errado. Já em 2004, Luciana, até então uma espécie de líder da banda, anunciou que estava deixando o Rouge. De acordo com ela, o som do grupo não tinha muito a ver com o que ela acreditava, além de ter sido muito difícil lidar com a fama repentina. No Brasil, a comoção por causa dessa notícia foi quase como quando Geri Halliwell, a Ginger Spice, saiu das Spice Girls ou quando a Camila Cabello deixou o Fifth Harmony.

Corta para 2017. Após uma tentativa de retorno dentro do programa “Fábrica de Estrelas”, exibido em 2013 pelo Multishow, o Rouge já tem uma data de retorno confirmada e com TODAS as integrantes reunidas. É sério. É como se voltássemos para 2002 – quando a vida era mais simples e não existia iPhone.

Anota na agenda: dia 13 de outubro, no Vivo Rio, durante a festa Chá da Alice, elas farão um show para comemorar os 15 anos da formação original do grupo. OMG!

Será que vem mais coisa boa por aí? A sintonia delas era incrível…