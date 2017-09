O trailer do novo filme de Natalie Portman vai te dar arrepios

Acaba de ser divulgado o primeiro trailer de “Annihilation” (que ainda não tem nome em português, mas significa “aniquilação”), novo filme protagonizado por Natalie Portman. E se você curte tramas tensas de mistério, pode preparar o coração!

O longa é dirigido e roteirizado por Alex Garland, mesmo nome por trás do aclamado “Ex Machina: Instinto Artificial”, que venceu o Oscar de Efeitos Visuais, em 2016, além de concorrer a Melhor Roteiro Original.

Na mesma pegada do filme que colocou o cineasta oficialmente no radar de Hollywood, “Annihilation” também promete entregar uma trama de ficção científica de alto nível, com efeitos especiais de encher os olhos. No longa, Natalie Portman faz parte de uma expedição de mulheres que decidem explorar uma área isolada há muitos anos. Por lá acontecem fenômenos bizarros que ninguém consegue explicar e que fizeram com que o marido da personagem de Natalie (nenhum deles têm nome) desaparecesse.

O trailer ainda não ganhou uma versão oficial com legendas em português, mas o canal “Trailers nosferahcorp” saiu na frente e já traduziu o vídeo:

Essa é a adaptação do best-seller de mesmo nome, que inicia uma trilogia chamada “Comando Sul”. Os livros são assinados por Jeff VanderMeer e já ganharam tradução para o português brasileiro.

No elenco do filme também estão Jennifer Jason Leigh (de “Os Oito Odiados”), Oscar Isaac (de “Ex Machina” e “Star Wars: O Despertar da Força”) e Gina Rodriguez (de “Jane the Virgin”). A estreia está prevista para acontecer no dia 23 de fevereiro de 2018.