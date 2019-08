Oh my god! Exposição imersiva de ‘Friends’ vem ao Brasil; saiba como ir

A Warner vai fazer uma grande ação para os fãs de ‘Friends‘ em breve. Isso porque a companhia trará a Casa Warner de novo ao Brasil, dessa vez com uma exposição imersiva do universo da série.

Em comemoração aos 25 anos de ‘Friends, em setembro, a Casa Warner contará com dois andares inteiros com cenários, objetos e referências da série. Outras produções da Warner também terão um espacinho na Casa.

São Paulo é a cidade que vai sediar a exposição do dia 18 de setembro a 6 de outubro. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 21 de agosto no site oficial do evento, custando 30 reais a inteira e 15 a meia-entrada. O local exato da exposição ainda não foi divulgado.

A Casa Warner veio a São Paulo em sua primeira edição, no ano passado, que trouxe ambientações das séries ‘Riverdale‘, ‘The Big Bang Theory‘ e ‘Supernatural‘.