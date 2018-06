OMG! Beyoncé lançou um disco de surpresa (de novo)

A gente aqui achando que a maior notícia desse sábado eram os jogos da Copa do Mundo ou o casamento da Camila Queiroz e PÁ: Beyoncé lança, sem aviso prévio, um disco novo. Batizado de “Everything is Love“, o disco foi gravado em parceira com o marido Jay Z. Juntos, eles formam a dupla The Carters.

O disco na íntegra está disponível na plataforma TIDAL, de propriedade de Jay Z. Para dar um gostinho, eles lançaram a faixa “APES**T” no YouTube. O clipe foi gravado APENAS no Museu do Louvre, aquele em Paris onde moram Mona Lisa e a Vênus de Milo, entre outras obras de arte antiquíssimas e valiosíssimas.

(Essa, por exemplo, é a Vitória da Samotrácia, de 190 a.C, com Beyoncé, 1981 d.C aos seus pés) (Essa, por exemplo, é a Vitória da Samotrácia, de 190 a.C, com Beyoncé, 1981 d.C aos seus pés)

Que bafo, Beyoncé! Obrigada por mais essa ❤