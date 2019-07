OMG! Criadores de ‘Gossip Girl’ vão produzir a continuação da série

Sim, é isso mesmo que você leu. O público está muito perto de voltar a ouvir “Hello, Upper East Side” – ou quase isso. Segunda a revista “Variety”, a série “Gossip Girl“ vai ganhar um reboot na nova plataforma de streaming da Warner Bros, a HBO Max.

Ainda de acordo com o veículo, a produção contará a história de um novo grupo de adolescentes ricos na balada cidade de Nova York, oito anos depois do fim da trama que trazia Serena Van Der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester). Com esse foco, a ideia é mostrar como está o novo cenário nova-iorquino e a influência das redes sociais na vida dos jovens de hoje.

Josh Schwartz e Stephanie Savage, criadores de “Gossip Girl”, voltam a trabalhar juntos, dessa vez como produtores executivos. E, diferentemente da série original, que tinha em torno de 20 episódios por temporada, a HBO Max anunciou que, de início, irá lançar apenas 10 episódios da continuação.

A série ainda não tem uma data de estreia, mas sabe-se que o novo streaming da Warner chega aos Estados Unidos em 2020.