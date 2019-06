OMG! Um filme de animação das Spice Girls está sendo produzido

Depois da turnê com a maior parte da formação original, o próximo destino das Spice Girls é as telonas. De acordo com o The Hollywood Reporter, o grupo ganhará um filme em formato de animação.

Ainda segundo o veículo, as cinco integrantes da banda estão unidas com o time da Paramount Animation para a produção do longa. Isso significa que ainda que Victoria Beckham (“Posh Spice”) tenha ficado de fora da mais recente turnê, ela está inclusa nesta criação junto com Mel B (“Scary Spice”), Mel C (“Sporty Spice”), Emma Bunton (“Baby Spice”) e Geri Haliwell (“Ginger Spice”).

O público pode esperar os hits clássicos do grupo marcando presença na animação, mas também músicas novas. Vocês estão preparadas para isso? Porque nós não estamos!