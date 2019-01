One Day at a Time: série da Netflix ganha trailer inédito da 3ª temporada

A Netflix liberou ontem (10) o novo trailer da terceira temporada de ‘One Day at a Time‘, série que vem sido elogiada pelo público desde sua estreia em janeiro de 2017.

A produção conta a rotina de uma família americana que tem raízes em Cuba. Uma mãe recém-divorciada e ex-militar precisar criar sua filha adolescente e o filho caçula com o auxílio da mãe cubana conservadora e de seu amigo Schneider.

O elenco principal reúne Justina Machado, Isabella Gomez, Marcel Ruiz, Rita Moreno e Todd Grinnell.

A série se popularizou nas redes sociais não só por ser uma comédia sitcom, mas também tratar de assuntos sérios, como imigração, bullying e sexualidade, de uma maneira leve.

No trailer da 3ª temporada, a família Alvarez está maior que nunca e os atritos também. Os novos episódios vão apresentar assuntos relacionados à maconha, ao relacionamento lésbico da personagem Elena e ao crescimento dos filhos de Justina, mãe das crianças.

Assista ao trailer na íntegra:

‘One Day at a Time‘ chega com a 3ª temporada no dia 8 de fevereiro.