Os 32 filmes mais esperados de 2019

O ano de 2019 está repleto de títulos incríveis muito aguardados pelos cinéfilos de plantão. Desde animação até terror, a lista de coisa boa parece não ter fim.

O número de produções de super-heróis e animações este ano é surpreendente. Somados à quantidade de live-actions da Disney que teremos, é difícil não ficar ansioso com o tanto de conteúdo bom que está por vir.

Já neste mês teremos ‘Homem-Aranha no Aranhaverso‘ e ‘Como Treinar o Seu Dragão 3‘ para começar bem a lista. Em março, ‘Capitã Marvel‘ é lançado como grande aposta da Marvel antes de ‘Vingadores: Ultimato‘, que estreia em abril. No mesmo mês, a DC emplaca ‘Shazam!‘.

Em maio, ‘Pokémon: Detective Pikachu‘ é a grande surpresa para os fãs do anime. ‘Aladdin‘ também marca presença nos cinemas. ‘X-Men: A Fênix Negra‘ será finalmente lançado junto com ‘Toy Story 4‘, em junho. O mais aguardado live-action da Disney vem logo depois, em julho: ‘O Rei Leão‘.

Em setembro, teremos o capítulo 2 de ‘It: A Coisa‘. Em outubro, o remake de ‘As Panteras‘ e a cinebiografia dos Mamonas Assassinas estreiam no cinema. Dezembro fecha o ano com o tão esperado Episódio IX de ‘Star Wars‘, ainda sem título definido.

Quanta coisa, né? Quer conferir mais? Veja a listagem completa das principais estreias do ano no cinema:

JANEIRO

10/01

Homem-Aranha no Aranhaverso

17/01

Como Treinar o Seu Dragão 3

Vidro

24/01

Creed II

31/01

Boy Erased: Uma Verdade Anulada

FEVEREIRO

07/02

Uma Aventura LEGO 2

21/02

A Morte Te Dá Parabéns 2

MARÇO

07/03

Capitã Marvel

21/03

Nós

28/03

Dumbo

ABRIL

04/04

Shazam!

25/04

Vingadores: Ultimato

MAIO

09/05

Pokémon: Detetive Pikachu

23/05

Aladdin

30/05

Godzilla II: Rei dos Monstros

JUNHO

06/06

X-Men: Fênix Negra

13/06

MIB: Homens de Preto – Internacional

20/06

Toy Story 4

27/06

Turma da Mônica – Laços

JULHO

04/07

Homem-Aranha: Longe de Casa

18/07

O Rei Leão

AGOSTO

01/08

Os Novos Mutantes

15/08

Hebe

22/08

Dora, a Aventureira

SETEMBRO

05/09

It: A Coisa – Capítulo 2

OUTUBRO

03/10

Coringa

Angry Birds 2

10/10

Mamonas Assassinas

31/10

As Panteras

Ella Balinska, Kristen Stewart e Naomi Scott protagonizam as três espiãs no reboot dirigido por Elizabeth Banks.

NOVEMBRO

14/11

Kingsman 3

Sonic – O Filme

DEZEMBRO

19/12

Star Wars: Episódio IX