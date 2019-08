Os fãs de “Moana” terão uma atração só para eles em um parque da Disney

Mais uma princesa terá sua própria atração no Epcot, um dos parques temáticos da Disney localizado em Orlando, na Flórida. Durante a convenção D23 Expo foi anunciado que ‘Moana‘ terá sua representação no parque mais conhecido do mundo.

De acordo com as informações do Walt Disney World News Today, a atração “Journey of Water” será como um labirinto, com ambientação cheia de árvores e elementos infantis e muita interação com água – apropriado para o calor que faz na Florida na maior parte do ano.

O caminho exuberante e inovador servirá como trilha para o pavilhão temático de ‘Procurando Nemo‘. O design apresentado na imagem ilustrativa é de tirar o fôlego! Já queremos pra ontem!

Confira as imagens do projeto:

–

–

–

Ainda não há data prevista para a inauguração da atração de ‘Moana’.