Os fãs de Riverdale vão pirar com essa nova exposição da série em SP

Há pouco tempo foi anunciado que a Casa Warner – evento expositivo do Warner Channel que acontecerá em SP no próximo mês – traria uma imensa exposição de ‘Friends‘, que vai ser desdobrada em dois andares. Agora, a canal divulgou imagens inéditas do ambiente imersivo de ‘Riverdale‘, uma de diversas outras atrações que estarão disponíveis para visita em setembro.

–

Assim, quando os visitantes se aproximarem da Casa, eles verão o bote que Cheryl (Madelaine Petsch) e Jason (Trevor Stines) usaram no Rio Sweetwater – daquela cena que marca um dos momentos mais relevantes da série como um todo.

–

Depois de entrarem e passarem pelo balcão de credenciamento, os fãs vão receber uma chave que ativa grandes surpresas pelos espaços da Casa. Também será possível enxergar a lanchonete Pop’s e adentrar no mundo mágico do La Bonne Nuit Speakeasy e o bar de Veronica (Camila Mendes), que é todo decorado, com direito à jazz de fundo e palco montado.

–

Deu vontade, né? A Casa Warner começa a partir de 18 de setembro e você pode garantir o seu ingresso no site oficial do evento. Além das séries já mencionadas, será possível conferir espaços de ‘Harry Potter‘, ‘Supergirl‘, ‘The Flash‘ e ‘Young Sheldon‘.