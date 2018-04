Os filmes do Universo Cinematográfico Marvel, ranqueados do pior ao melhor

Há 10 anos surgia o chamado Universo Cinematográfico Marvel: com a estreia do primeiro “Homem de Ferro”, em 2008, deu-se início a uma série de filmes que culmina com a estreia, na próxima quinta-feira (26) de “Vingadores: Guerra Infinita“.

De 2008 até hoje foram lançados 18 filmes com os heróis da Marvel como tema central. Se você está cogitando fazer uma maratona antes de ir ao cinema ver o novo “Vingadores”, mas quer priorizar o que há de melhor nesse universo, a gente facilita sua vida.

Com base em três respeitados sites sobre cinema e crítica, IMDb, Rotten Tomatoes e Metacritic, fizemos uma média das notas e descobrimos quais quais são os melhores e piores filmes do Universo Cinematográfico Marvel.

Cuidado com o spoiler!

17º lugar – Thor: Mundo Sombrio ( 63,3)

Mesmo tendo Chris Hemsworth belíssimo, o filme não agradou à crítica e ganhou a última posição. O filme de 2013 mostra o herói se aliando ao irmão Loki em uma tentativa de salvar o universo. No final do filme somos mais uma vez surpreendidas pelas artimanhas do irmão de Thor. É o pior dos 18? Talvez sim, mas a gente recomenda assistir, nem que seja só para ver Chris Hemsworth na telinha por uma hora e meia.

16 º lugar – O Incrível Hulk (65,3)

Você lembra daquela época em que Edward Norton era o Bruce Banner/Hulk? Pois é, essa fase do nosso herói nervosinho esverdeado talvez não seja mesmo a mais marcante. Esse, que foi o segundo filme do Universo Cinematográfico Marvel, é por vezes esquecido – e cá entre nós, podia bem estar no último lugar, em vez do Thor.

15º lugar – Homem de Ferro 2 (66,6)

Olha como tudo é uma questão de perspectiva: na época da estreia de “Homem de Ferro 2”, o filme foi bem elogiado e celebrado. A sequência do filme de estreia do Universo Cinematográfico Marvel era divertido na medida. Mas com o lançamento de outros filmes melhores, ficou para trás.

14 º lugar – Thor (68)

As pessoas tem um sério problema com o deus nórdico, porque mesmo o primeiro filme em quem Tho aparece não vingou muito entre os fãs e críticos, e também conseguiu apenas a 14ª posição. No filme, Thor se vê obrigado a ir para terra após o pai, Odin, soltar o Mjonir no planeta para que o filho aprenda um pouco mais de responsabilidade e se torne digno. O único problema é que Odin ficou doente e Loki assumiu o lugar de rei de Asgard, e por ter gostado, não quer que o irmão volte e clame o trono, como prometido.

13 º lugar – Homem De Ferro 3 (71,3)

O Homem De Ferro pode ser um dos heróis principais, mas o seu terceiro filme não foi do agrado dos fãs. Nesse, Tony Stark precisa enfrentar o Mandarim, famoso vilão nas HQs, mas provavelmente o plot twist, de que o Mandarim não é quem pensavam, não caiu no gosto popular.

12 º lugar – Vingadores: A Era De Ultron (71,6)

Ultron é um vilão clássico do Vingadores, mas mesmo assim não rendeu muito para o cinema. No filme toda a equipe está em pé de guerra e a tensão de que os dois maiores cientistas, Banner e Stark, criaram um robô super-inteligente que quer matar todos os Vingadores, só piora a situação com a chegada dos irmãos Romanoff (Feiticeira Escarlate e Mercúrio).

12 º lugar – Capitão América: O Primeiro Vingador (71,6)

Para o público, “Vingadores: A Era de Ultron” e “Capitão América: O Primeiro Vingador” estão no mesmo nível e ambos estão na 12ª posição. O filme conta a origem de Steve Rogers, desde o momento em que ele e seu amigo, Bucky, querem se alistar para o exército americano, Steve não passa, até quando para salvar a todos o Capitão América se sacrifica.

11 º lugar – Homem-Formiga (73)

O Homem-Formiga não é tão conhecido por pessoas que não são fãs de quadrinhos, mas mesmo assim o filme conseguiu uma ótima colocação. Ao contrario das HQs, o Homem-Formiga não é vivido pelo Doutor Hank Pyn, mas sim por um ex-presidiário que acaba sendo obrigado pela situação a vestir a roupa do herói, e lutar contra o ex-pupilo do doutor que acabou enlouquecendo.

10 º lugar – Guardiões Da Galáxia Vol.2 (75,6)

“Guardiões da Galáxia” é mesmo apaixonante. O segundo filme revela quem é o pai do Senhor Das Estrelas e continua mostrando o relacionamento confuso entre os anti-heróis que acabaram se juntando e que agora tentam ser pessoas melhores.

9 º lugar – Doutor Estranho (78,6)

“Doutor Estranho” é um filme muito impactante por causa dos efeitos visuais, e sempre que aparece Tilda Swinton tudo fica mais divertido. O filme é sobre o Doutor Stephen Strange, renomado cirurgião, orgulhoso que acaba sofrendo um acidente de carro e com promessa de que nunca terá o mesmo funcionamento das mãos, por isso acaba indo para um enclave recluso chamado Kamar-Taj.

8 º lugar – Capitão América 2: O Soldado Invernal (79)

Depois de ver a morte de Bucky e passando anos a fio no gelo, o Capitão América vê seu melhor amigo como inimigo e conquista o 8º lugar. Depois de ter se encontrado com Loki, O Capitão América precisa resolver os problemas internos da S.H.I.E.L.D. e acaba encontrando Bucky, totalmente irreconhecível e querendo matar Steve.

7 º lugar – Homem-Aranha: De Volta Ao Lar (80)

É difícil mesmo não gostar de Homem-Aranha, mesmo que o personagem já tenha sofrido pelo menos dois reboots. E com o novo não é diferente, contando a história de Peter Parker após ter se encontrado com Tony Stark, o menino sai para sua primeira grande missão sozinho, mesmo que o Homem De Ferro não tenha permitido.

6 º lugar – Os Vingadores (80,6)

O primeiro filme em que todos os Vingadores originais se reuniram se tornou um ícone e muitos gostaram do filme. Loki retorna de “Thor” para Terra e procura vingança contra o irmão e conquistar o novo planeta, obrigando todos os heróis a se unirem contra o deus nórdico e uma horda de aliens.

5 º lugar – Capitão América: Guerra Civil (81,3)

“Guerra Civil” foi o fim do sonho dos Vingadores: metade de um lado e metade do outro travaram uma guerra por discordarem. Depois de tantos estragos e incidentes, os Vingadores são convocados a fazer um cadastro de poderes e habilidades, só que isso querendo ou não iria fazer as pessoas reconhecerem na rua até mesmo os heróis que usam máscara. Muitos não gostaram da ideia, e travaram uma guerra contra os aliados e até a ONU.

4 º lugar – Thor: Ragnarok (81, 6)

O filme de Thor que todos amaram não podia ter ficado em posição melhor, e com Hela, fica difícil não gostar. O filme mostra que Odin está fraco e morrendo, e decidiu se esconder na Terra, por isso Loki e Thor saem a procura do pai para poder entender o que está acontecendo. No leito de morte, o rei conta que os dois tem uma irmã mais velha, Hela, que assim que sentir a morte do pai irá voltar para poder cumprir com seu destino de reinar Asgard, e que jamais deverá ser permitido que isso aconteça.

3 º lugar – Guardiões Da Galáxia (82,6)

O filme com os anti-heróis da galáxia que muitos nunca tinham ouvido falar se tornou um sucesso tão grande que chegou ao pódio. A história acompanha o contrabandista Peter Quill, Senhor Das Estrelas, que acaba roubando uma das jóias do universo. Ronan, líder rebelde dos Kree, quer conquistar a galáxia e manda sua filha atrás dele. Além disso, Peter tem que lidar com dois caçadores de recompensa que estão tentando levá-lo para os contrabandistas que ele traiu.

2 º lugar – Homem De Ferro (84)

O primeiro filme que deu origem a todo o MCU ainda é um dos mais amados. Tony Stark é um bilionário famoso vendedor de armas, que após ser sequestrado e ferido gravemente precisa achar um jeito de fugir do cativeiro e descobrir quem encomendou seu assassinato.

1 º lugar – Pantera Negra (87)

O vencedor do Universo Cinematográfico Marvel é “Pantera Negra“, e basta assistir entender o motivo: FILMAÇO. Após o pai de T’Challa morrer em “Guerra Civil”, o príncipe precisa assumir o trono de Wakanda, misterioso país com a tecnologia mais avançada do mundo, mas acaba enfrentando problemas quando encontra Killmonger, um parente perdido que clama o trono.

E aí? Com quantos desses resultados você concorda? Em qual posição você acha que “Vingadores: Guerra Infinita” vai ficar?