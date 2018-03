Oscar 2018: veja como e onde assistir na TV e online

Na noite de domingo (3), no Dolby Theatre em Los Angeles, acontece a cerimônia de premiação do Oscar 2018. A festa reúne os maiores nomes do cinema mundial para premiar os melhores filmes e profissionais do último ano. A 90ª edição do Oscar promete ser marcada por manifestações em favor de uma presença maior de mulheres na indústria cinematográfica.

A cerimônia de premiação começa às 22h no horário de Brasília, e será apresentada por Jimmy Kimmel pela segunda vez seguida. Antes do Oscar propriamente dito, no entanto, vale acompanhar o tapete vermelho do evento. As principais estrelas da noite dão entrevistas e podem falar mais sobre seus trabalhos.

A premiação promete ser marcada por protestos e discursos contra assédio sexual em Hollywood e por mais presença das mulheres na indústria e nas premiações. Pela quinta vez em 90 anos de Oscar uma mulher foi indicada na categoria Melhor Direção. Greta Gerwig pode se tornar a segunda mulher a levar essa estatueta para casa, igualando-se a Kathryn Bigelow, a pioneira que ganhou o Oscar por “Guerra ao Terror“, em 2010. Além disso, pela primeira vez uma mulher foi indicada na categoria “Melhor Fotografia”. Rachel Morrison, de “Mudbound – Lágrimas Sobre o Mississipi” já fez história e agora pode se consagrar!

Dois brasileiros também podem levar prêmios nessa noite, embora nenhum filme nacional tenha sido indicado ao Oscar 2018. São eles o produtor Rodrigo Teixeira, de “Me Chame pelo Seu Nome“, que concorre em quatro categorias, inclusive Melhor Filme, e Carlos Saldanha, o diretor da animação “O Touro Ferdinando“, que concorre ao prêmio de Melhor Animação.

Como assistir ao Oscar 2018 pela televisão

Na TV a cabo, a transmissão começa às 19h com a cobertura do tapete vermelho feito pelo E! Entertainment Television. O tradicional programa “Live From the Red Carpet” conta com a apresentação de Giuliana Rancic e Ryan Seacrest que, mesmo recentemente envolvido com acusações de assédio sexual, irá comandar o programa.

No canal TNT, a transmissão do tapete vermelho começa às 20h30, com apresentação de Carol Ribeiro e Hugo Gloss. É o TNT que transmite a cerimônia na íntegra, a partir das 22h, com comentários de Rubens Ewald Filho e Domingas Person.

Na TV aberta, é a Rede Globo que tem os direitos de transmissão do Oscar 2018. No entanto a emissora optou por iniciar a exibição da premiação a partir das 23h50, após o BBB. Quem vai apresentar o Oscar 2018 na Globo é a atriz Dira Paes, com comentários dos jornalistas Artur Xexéo e Maria Beltrão.

Como assistir ao Oscar 2018 pela internet

A Rede Globo oferece um serviço de streaming ao vivo por meio do site Globo Play. Para assistir à programação da TV ao vivo, basta fazer um rápido cadastro gratuitamente. Como a transmissão é justamente o que está passando na TV, o Oscar será exibido a partir das 23h50.

O canal TNT, que transmite o tapete vermelho a partir das 20h30 e a cerimônia na íntegra a partir das 22h, também oferecem o serviço de streaming ao vivo, chamado TNT Go. Se você assina TV a Cabo e tem o canal na sua TV, pode assistir pela internet também, fazendo o login e senha via as operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar, Oi ou NET.

Prepare a pipoca e boa diversão!