Oscar Isaac odiou ~aquela~ cena de “Star Wars: Os Últimos Jedi”

Muitos fãs shipparam esse casal e muitos fãs se adiantaram e até fizeram várias conspirações de como seria o relacionamento dos dois. Mas, para o azar de todos, Poe Dameron (Oscar Isaac) e Finn (John Boyega) não serão o casal que entrará no lugar de Leia Organa e Han Solo.

Não tem como, ou vc entra no Shipp Poe Dameron e Finn ou vc não viu SW VII direito… — Lucas (@lucas_slo) April 15, 2017

No final de “Star Wars: Os Últimos Jedi“, Rose (Kelly Marie Tran), nova personagem da franquia que roubou a cena, beija Finn. E isso simplesmente deixou Poe Dameron devastado, ou pelo menos do ator Oscar Isaac, que, em uma sessão de perguntas e respostas para o BAFTA, disse que o coração doeu, e muito, ao filmarem a cena.

“Olha, é meio difícil ver meu homem beijando outra pessoa, mas, você sabe, você tem que esquecer o controle… você acaba assistindo coisas que você não quer ver às vezes”, contou ~enciumado~ durante a conversa.

E ele não é o único, várias pessoas na internet também não ficaram muito felizes com o casal se desfazendo. E nesse momento não dá para esquecer a entrevista com a Ellen DeGeneres, em que Oscar e John admitiram que estavam interpretando seus personagens como se estivessem apaixonados – mesmo que na brincadeira…

Na entrevista, Oscar também falou um pouco sobre como foi maravilhoso trabalhar com Carrie Fisher. De acordo com ator, aquela cena do tapa presente no início do filme precisou ser regravada várias vezes, mas nada disso importava porque era simplesmente incrível estar no mesmo set que ela. “Além de atriz, ela era uma ótima escritora e tinha ideias inesperadas e poder estar lá e atuar com ela foi ótimo”, explicou.

“Star Wars: Os Últimos Jedi”está em cartaz desde 14 de dezembro no Brasil e é a 13ª maior bilheteria da história, você pode ver a crítica do filme pelo MdeMulher aqui.