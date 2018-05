Ouça a música oficial da Copa 2018, que tem parceria de Will Smith e Diplo

Foi lançada nessa quinta-feira (24) a música oficial da Copa do Mundo 2018, “Live It Up”. Cantada em inglês e espanhol, ela tem as vozes de Will Smith,Nicky Jam e Era Istrefi. A produção é assinada por ninguém menos do que Diplo.

Diferentemente da canção oficial de 2014, que trazia batidas tipicamente brasileiras, uma artista local (Claudia Leitte) e um trecho cantado em português, “Live It Up” não é uma música que remete à Rússia. Trata-se de um mix entre reggae, rap e um quê de reggaeton.

Em 2010, o hit “Waka Waka”, interpretado por Shakira, também trazia referências bem marcantes à sonoridade e à cultura africana, a começar pelo nome. A gente confessa que não entendeu muito bem a escolha dessa nova música, mas ela não deixa de ser bacaninha.

E por falar em Shakira, será que ela vai lançar uma música extra-oficial para a Copa desse ano? Estamos no aguardo!