Ela rebolou na cara do preconceito e foi a melhor coisa do RiR

Pabllo Vittar nocauteou todo mundo no primeiro dia de Rock in Rio. Atração surpresa, a drag queen superstar atraiu uma multidão para a pequena arena Itaú, nesta sexta-feira (15), e se consolidou como umas das melhores coisas desta abertura do festival. E olha que a Ivete anunciou o sexo dos bebês!

Sério, nem os produtores do evento e nem o banco patrocinador esperavam por tamanha comoção. Resultado? O palco Sunset ficou vazio durante a apresentação da estrela. Além disso, tinha tanta gente que, em alguns momentos, era impossível ouvir o que ela estava cantando, já que o sistema de som não estava preparado para receber essa demanda.

// @rockinrio QUE ENERGIAAA MUITO OBRIGADAAAA🔥🔥🔥 #viveramusica A post shared by Pabllo Vittar 🏹💘✨ (@pabllovittar) on Sep 15, 2017 at 5:25pm PDT

E você acha que o público se importou? Nada disso, entoou em uníssono hits como “K.O.”, “Todo Dia”, “Vai Passar Mal”, “Open Bar” e, claro, ” Sua Cara”. Esta última foi registrada em vídeo que já se tornou viral nas redes sociais.

Confira

A @pabllovittar deveria ser palco principal e headliner, bicho. Olha o show dela hoje. #RockInRio pic.twitter.com/b1pQDlf8rN — Tati Lopatiuk (@tadsh) September 15, 2017

“Vem cá, Rock in Rio. Deixa eu te mostrar o que é lacre”, disse ela no início da apresentação. E, bem, foi pisão atrás de pisão mesmo. Desde o look, um conjuntinho laranja da marca cool- Tumblr Another Place, até a atitude e o carinho com os fãs, principalmente com aqueles que sentiram o cancelamento de Lady Gaga por motivos de saúde.“Fiquei triste não só como artista, mas também como fã. Mas a saúde dela é o que importa”.

