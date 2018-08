Para Todos os Garotos que Já Amei criou o melhor meme da internet em 2018

Bom, se você vive no planeta web e na galáxia Netflix já deve ter ouvido falar de um pequeno filme chamado “Para Todos os Garotos que Já Amei”, hit recente e instantâneo da plataforma de streaming.

Baseado no primeiro livro de uma trilogia criada por Jenny Han, o filme transformou Lana Condor, a protagonista Lara Jean, em uma estrela e Noah Centineo, o Peter Kavinsky, em o “novo namorado da internet”. Em outras palavras: a história da garota que escreveu cartinhas para todas as paixões da curta vida dela é um sucesso absurdo.

E não tem jeito, minha gente, em 2018, absolutamente qualquer coisa com impacto cultural e relevância se torna meme. Com a produção, obviamente, não seria diferente. No Twitter, a principal fonte de piadas do mundo moderno, a galera começou a brincar geral e mandar “salves” com trocadilhos feitos a partir do nome do longa.

O resultado foi uma mistura de bom humor com situações que qualquer pessoa que já gostou de um homem consegue entender.

Vem dar uma olhada!

Infelizmente bem comum:

Para Todos os Garotos que Negligenciaram Sua Saúde Mental e Projetaram Em Mim a Solução dos Seus Problemas. — marina madruguinha (@MarinaMaiaaa) August 26, 2018

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Para Todos os Garotos em que Já Dei Coelhadas >>> MERECERAM <<< — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) August 27, 2018

As Vantagens de Viver na Era Digital… Ou não:

Para Todos Os Garotos Que Eu Pensei Que Amei Mas Só Tava Entediada E Carente — marianakkkkkk (@masaraivag) August 25, 2018

Outro salve na mesma linha:

Para Todos Os Garotos Que Achei Que Estava Apaixonada Mas Só Gostava Da Atençao Que Ele Me Dava — elisa (@ElisaFrecklesx) August 27, 2018

Verdades Secretas 2:

Para Todos Os Garotos Que Eu Parei De Falar Do Nada Só Pq Tenho Medo de Me Envolver Emocionalmente — Yaz (@noubarinou) August 26, 2018

Ai, sapatênis não dá…:

para todos os garotos que já perdi o interesse por causa do tênis — laura basilio (@laurabasiliop) August 28, 2018

Uma clássica da boate:

para todos os garotos que eu menti que namorava minha amiga — Marina (@maarinaesp) August 26, 2018

Eu digo “man”, vocês dizem “explaining”:

para todos os garotos q me explicaram o que eu já sei rsrsrs — iai i agora (@oudrieae) August 26, 2018

Não foram poucos, hein?!

Para Todos Os Garotos Que Revirei Os Olhos — lorrane (@lrrolvr) August 27, 2018

Parece que o jogo virou:

Para Todos Os Garotos Com Quem Eu Flertei e Depois Que Ficou Sério Percebi Que Não Queria — Luiza (@luiza_scalzo) August 27, 2018

Essa é para quem é fã de uma certa série chamada “How To Get Away With Murder”:

para todos os garotos que já amei e ainda estão vivos pic.twitter.com/ew1qDlGCRM — htgawm da depressão (@htgawmdadepre) August 28, 2018

Eita!

para todos os garotos que não me fizeram gozar — cagada de arara (@lubs_uai) August 28, 2018

Wakanda Forever!

Para Todos Os Garotos Que Já Amei Mas Viraram Pó pic.twitter.com/lZQgoqjqlA — ana potts (@downeystrange) August 28, 2018

A união de dois memes recentes:

Para Todos os Garotos Que Não Tive Tempo de Encontrar em SP — muito ocupada na roosevelt (@friviao) August 28, 2018

Pa-pi-nho!

para todos os garotos que já alimentaram meus sentimentos e depois resolveram dizer que a amizade que tínhamos era maior que o tesão — peggy olson (@lovemaltine) August 28, 2018

Cri..Cri…:

para todos os garotos que o vácuo eu levei — doug (@dougoliverx) August 27, 2018

Sai, macho escroto:

para todos os garotos que ja bloqueei — luscas (@luscas) August 25, 2018

Diariamente:

para todos os garotos que já tive vontade de socar — rafa (@rafaela_assef) August 25, 2018

O famoso “tesão do álcool”:

Para todos os garotos que flertei enquanto estava bêbada e sóbria não queria mais nada — Maiana Silva (@maiquesaco) August 25, 2018

Vale para barba também?

para todos os garotos que ja tive crush so porque tinham cabelo grande e quando cortaram eu perdi o interesse — anna 🛸 (@nxirvanna) August 24, 2018

E fiz até playlists mentais…:

Para Todos Os Garotos Que Já Gastei Meu Tempo Planejando Um Futuro Antes De Dormir — lucas paiva (@LwithP) August 24, 2018

E finalmente: