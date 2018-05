Parada do Orgulho LGBT 2018: a programação deste feriado em SP

O feriado prolongado promete muito fervo e agitação para a comunidade LGBT, em São Paulo. E, para comemorar o início do mês do Orgulho LGBT, tem programação para todos os gostos: desde feirinha e premiações até marcha com animais.

O ápice, como todos os anos, acontece no domingo (03) com a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, maior evento do tipo do mundo. Entre as atrações já confirmadas, estão Pabllo Vittar, Anitta, Preta Gil, Jade Beraldo e Mulher Pepita.

Confira a agenda completa:

31 de maio – Quinta-feira

18ª Feira Cultural LGBT de São Paulo

Horário: das 10h às 22h

Onde: Vale do Anhangabaú.

Feirinha para comprar de tudo: livros, roupas, arte LGBT. Além disso, pode esperar por comidinhas e algumas atrações musicais especiais. Para ir com toda a família.

Literatura LGBT: 3º Bate-papo com Autores/Editoras

Horário: das 10h às 22h

Onde: Vale do Anhangabaú.

Durante a Feira, rola uma tenda voltada para a Literatura LGBT, na qual autores e editoras venderão livros e discutirão sobre a visibilidade da comunidade.

2ª Cãominhada da Diversidade

Horário: Concentração às 9h e saída às 10h

Onde: Vale do Anhangabaú.

Não tem mistério, a ideia e se juntar com o pet e marchar pelos direitos LGBT do jeito mais fofo do mundo.

1° de junho – Sexta-feira

18º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade 2018

Horário: 19h

Onde: Memorial da América Latina – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda.

O prêmio é para homenagear e reconhecer as ações sociais que ajudaram a causa LGBT no ano anterior. Serão 21 categorias de prêmios que prestam reverência para personalidades, entidades, autoridades políticas e ações culturais.

2 de junho – Sábado

Milkshake festival Brasil 2018

Horário: 16h às 08h do dia 03 de junho

Onde: Arena Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1209, Portão 30.

Criado em Amsterdã, o maior festival que celebra a cultura LGBT retorna a São Paulo. Contando este ano com quatro palcos com vários estilos musicais e atrações para animas as 16 horas de festa. Entre as atrações, Pabllo Vittar, Gretchen e Preta Gil.

Pré-Parada LGBT Hopi Hari

Horário: 11h às 21h

Onde: Hopi Hari – Rod. dos Bandeirantes, km 72 – Vinhedo.

Além de várias atrações voltadas para o público e causa LGBT, parte do lucro dos ingressos serão revertidos para a Casa 1.

Miss Brasil Gay Universo 2018

Horário: 21h

Onde: Memorial da América Latina.

Reunião de transformistas (drag queens, travestis e drag kings) de todo o Brasil para a 4° edição o Miss Brasil Gay Universo para ganhar o Titulo de Mais Belo Transformista do Brasil.

Horário: 14h

Onde: A concentração acontece às 14 horas, na Praça Oswaldo Cruz – que fica na Avenida Paulista, próxima ao shopping Pátio Paulista.

O evento é aberto a todo mundo, mas são apenas as mulheres lésbicas e bissexuais que têm voz no ato. Em 2018, o tema da Caminhada é “Somos Marielle: Contra a criminalização da pobreza, o genocídio e a intervenção militar”.

03 de junho – Domingo

22ª Parada do Orgulho LGBT de Sâo Paulo

Horário: 10h às 18h

Onde: Avenida Paulista.

A maior Parada LGBT do mundo acontecerá no domingo e deve contar com shows de Pabllo Vittar, Anitta, Preta Gil, entre outros para fechar o feriado. O tema deste ano será “Eleições” e o slogan: “Poder pra LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”.