Parada do Orgulho LGBT de SP: veja fotos e tudo que rolou

Chuva? Frio? Quem liga! Teve fervo e luta no domingo (3) na Avenida Paulista. A Parada do Orgulho LGBT, em São Paulo, nunca decepciona e continua sendo o maior evento da comunidade no mundo. E o tema deste ano são as eleições: “Poder pra LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz”. Uma pauta política, inspiradora e necessária, já que dos 581 parlamentares, apenas um é assumidamente homossexual e poucos políticos abraçam as causas LGBTI+ em suas plataformas.

E se a festa máxima culminou no domingo chuvoso, a programação deste ano começou logo no primeiro dia do feriadão com a 18ª Feira Cultural LGBT de São Paulo, seguido de bate-papo sobre literatura e até uma Cãominhada na quinta (31). Na sexta, rolou o 18º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade 2018 e no sábado (2) foi o dia de ferver no Milkshake festival Brasil 2018, o maior festival de cultura LGBT do mundo. E teve show de Pabllo Vittar, Gretchen e Preta Gil. Ah! E teve até um bafo envolvendo a Wanessa, que se recusou a sair do palco depois que a produção cortou o seu microfone por conta de um atraso no show. Sorte que Preta Gil, amigona como sempre, cedeu o palco pra Wanessinha terminar seu set.

Lá na Paulista, a fexta começou logo cedo. A CET interditou as pistas desde às 8h da matina e teve gente logo cedo lotando a avenida, palco da parada desde 1997. Este ano serão 18 trios animando a parada até às 18h, com shows de Pabllo Vittar – que já fez uma coletiva logo pela manhã-, Anitta e Preta Gil.

Presente também na Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais do sábado (3), Monica Benício, viúva de Marielle Franco, também esteve na Parada logo na abertura, junto com Fernanda Lima.

Olha só quem passou por lá:

E junho tá só começando! O mês do Orgulho LGBT, que marcou as revoltas de Stonewall em busca de direitos para a comunidade, ainda vai ter muitos eventos rolando. Prepare sua agenda!