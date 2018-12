Paramount dá a melhor resposta possível sobre as piadas do visual de Sonic

A Paramount Pictures publicou uma foto na conta oficial do Twitter do filme ‘Sonic: O Filme‘, ironizando o falatório dos internautas que questionavam a aparência de Sonic no live-action.

Tudo começou quando foi divulgado um cartaz do filme em que aparecem as pernas do personagem e os fãs acharam um pouco diferente, digamos assim.

Como todos sabem, a internet nunca perdoa e logo depois já começaram a sair os primeiros memes e comentários sobre a peculiaridade do cartaz

Até o Sonic está com as pernas malhadas e eu não — Jardini (@JardiniRafael) December 10, 2018

as pernas de zagueiro do sonic — Mumu (@firmefraca) December 10, 2018

O Sonic com as pernas de crosfit já é demais ksksksksk — ZabáZin (@ZabaZinOfficial) December 10, 2018

Foi em meio a essa discussão que a produtora do filme do porco-espinho (ou seria ouriço? Ou seria roedor?) teve a brilhante ideia de fazer um post à moda dos comentários.

Genial! ‘Sonic: O Filme’ deve chegar aos cinemas em novembro de 2019.