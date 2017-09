Patty Jenkins vai mesmo dirigir sequência de ‘Mulher-Maravilha’

Foi só “Mulher-Maravilha“ chegar às telonas para que o público e a crítica fossem à loucura. Muito elogiado, o filme protagonizado por Gal Gadot e dirigido por Patty Jenkins bateu recordes e se tornou o maior sucesso comandado por uma mulher nos cinemas.

A fim de repetir a fórmula do primeiro longa, a sequência da história da heroína mais famosa do mundo repetirá a dupla Gal e Patty – ainda bem! De acordo com informações da Variety, a diretora finalmente assinou o contrato de “Mulher-Maravilha 2”, apesar de já estar trabalhando nesse projeto há algum tempo.

Always laughing with these two 😘😋 #TBT #WonderWoman #Grateful A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Jun 29, 2017 at 10:18am PDT

Segundo fontes da publicação, Patty receberá algo em torno de oito milhões de dólares para dirigir, roteirizar (com Geoff Johns) e produzir o filme, além de ter participação nos lucros de bilheteria. Se o valor realmente proceder, ela se tornará a diretora mais bem paga de todos os tempos!

“Mulher-Maravilha 2” manterá Gal Gadot como protagonista e poderá contar com a ilustre participação especial de Lynda Carter. A sequência chegará aos cinemas somente em 13 de dezembro de 2019. No entanto, a icônica e amada personagem poderá ser vista antes, em “Liga da Justiça”, que tem estreia marcada para 16 de novembro.