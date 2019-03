Acaba de ser definida a escola de samba campeã do Carnaval 2019 de São Paulo. Neste ano, após uma apuração tensa e acirrada que rolou na tarde de terça (05), no Sambódromo do Anhembi, quem ficou com o título foi a Mancha Verde, pela primeira vez, quando se deu como encerrada a votação no quesito “Alegoria”.

A escola do bairro da Barra Funda, que desfilou pelo Grupo Especial na madrugada de sábado (02), mostrou um enredo comandado pelo carnavalesco Jorge Freitas e baseado na história da princesa africana Aqualtune, abrindo a discussão para as temáticas da escravidão, intolerância religiosa e direitos das mulheres e negros.

Neste ano, Tucuruvi e Vai-Vai foram as rebaixadas para o Grupo de Acesso.