Personagens LGBT não são novidade nos quadrinhos de super-heróis, mas no cinema a história é outra. Nos filmes do MCU – o Universo Cinematográfico da Marvel – vimos apenas um figurante abertamente gay até hoje. Ele aparece em “Vingadores – Ultimato” e é interpretado por Joe Russo, um dos diretores do longa.

Na cena, ele está numa sessão de terapia em grupo com o Capitão América e desabafa sobre seu primeiro date depois que Thanos matou metade da população. Sem alarde, esse momento do filme simplesmente mostra um homem falando sobre o encontro que teve com outro homem, mas o foco da cena é o sentimento de luto e desesperança.

No podcast EW Morning Live, da Entertainment Weekly, Joe Russo foi questionado sobre se esse é, de fato, o primeiro personagem gay a aparecer no MCU. “Sim, o primeiro abertamente gay. Houve insinuações sobre a sexualidade de outros personagens, mas esse é o primeiro personagem abertamente gay”, respondeu o cineasta.

Logo depois, o entrevistador perguntou se há mais algum personagem homossexual no grupo dos Vingadores e cia. “Uhh, vamos descobrir”, disse Joe e Anthony Russo (que é irmão dele e codiretor de “Ultimato” e “Guerra Infinita”) emendou: “Isso é uma história para outro dia”.

Mesmo assim, Joe resolveu dar uma pista para os fãs – sempre ávidos por novidades. “Há um personagem gay para ser apresentado nos filmes, e acho que Kevin [Feige, presidente da Marvel Studios] vai fazer esse anúncio, tenho certeza que em breve”.