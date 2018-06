Pitty voltou com tudo no novo clipe de “Contramão”

A Pitty voltou com tudo nesta terça-feira (5) com o clipe “Contramão”, primeiro single da cantora desde o álbum “SETEVIDAS”, de 2014, e primeira música desde sua parceria com Elza Soares, no ano passado. A música tem a participação da vocalista da banda Far From Alaska, Emily Barreto, e a famosa rapper Tássia Reis.

Não podia ter sido um retorno melhor, o clipe é bem no estilo da cantora de “Admirável Chip Novo”, e mistura também pop e rap. A letra, sobre desafiar o padrão, vai grudar na sua cabeça.

Olha só o resultado incrível!