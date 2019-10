O Halloween está chegando e você deve estar começando a pensar em todos os preparativos para a festa, certo? Pois bem, o MdeMulher vai te ajudar com uma playlist perfeita de músicas do Dia das Bruxas!

Tem hits antigos indispensáveis e canções mais atuais com um lado bem dark e dançante. Na nossa playlist, disponível no Spotify para download, você encontra desde “Thriller“, de Michael Jackson, até músicas das cantoras Billie Eilish e Kim Petras, que estão nos entregando o melhor do pop contemporâneo.

Na sequência montada por nós ou no modo aleatório, o que importa é dar o play e garantir que ninguém fique parado!

É Halloween, bebê! 👻