Nenhuma festa de Natal que se preze existe sem uma trilha sonora de respeito, certo? E se essa era a sua única pendência entre os preparativos para a grande noite, saiba que ela já não existe mais. Isso porque fizemos questão de montar uma lista incrível de músicas de Natal, com os maiores sucessos de todos os tempos, ideal para embalar suas comemorações – é óbvio que entre eles estão Mariah Carey e a mundialmente conhecida “All I Want For Christmas Is You”, mas não só isso.

Dê o play na lista a seguir, coloque os presentes embaixo da árvore e prepare o brinde com um vinho ou espumante de sua preferência. Aí é só chamar os convidados, soltar a voz e dançar à vontade. Feliz Natal!

60 músicas de Natal para ouvir já!