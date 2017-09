29 músicas que você ouvia no Ensino Médio e fazem 10 anos em 2017

O mundo já foi um lugar mais simples e com apenas três coisas para se fazer na internet: Orkut, MSN e, claro, Fotolog.com. E, sim, isso já faz uma eternidade… Era uma época estranha na qual você precisava de um aparelho chamado mp3 para escutar suas músicas favoritas. Estranho, né?

Ah, nesse tempo a famosa indireta era chamada de subnick do Messenger, um espaço especial reservado normalmente para algum trecho meloso de alguma canção igualmente melosa ou sofrida.

E, é, saíram os deveres de casa, entraram as responsabilidades da vida adulta. Pelo menos, dá sempre para relembrar as músicas que fizeram você cantar junto…

Abaixo, uma playlist com 29 delas! ❤

1. Rihanna – “Umbrella”

Indireta no fotolog >> “When the sun shines, we shine together”.

2. Alicia Keys – “No One”

Indireta no fotolog >> “I know some people search the world to find something like what we have”.

3. Vanessa da Mata e Ben Harper – Boa Sorte

Indireta no fotolog>> “É só isso, não tem mais jeito”.

4. Avril Lavigne – “Girlfriend”

Indireta no fotolog >> “I’m the motherfuckin’ princess”.

5. Snow Patrol – “Open Your Eyes”

Indireta no fotolog >> “I want so much to open your eyes ‘cause I need you to look into mine”.

6. Fergie – “Big Girls Don’t Cry”

Indireta no fotolog >> “Big girls don’t cry”.

7. Arctic Monkeys – “Fluorescent Adolescent”

Indireta no fotolog >> “You used to get it in your fishnets, now you only get it in your night dress”.

8. Sean Kingston – “Beautiful Girls”

Indireta no fotolog >> “‘Cause we both thought that love last forever”

9. JoJo – “Too Little Too Late”

Indireta no fotolog >> “You don’t like me, you just like the chase”.

10. Paramore – “Misery Business”

Indireta no fotolog >> “Second chances they don’t ever matter, people never change”.

11. Pitty – “Na Sua Estante”

Indireta no fotolog >> “Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia”.

12. Britney Spears – “Piece of Me”

Indireta no fotolog >> “You want a piece of me?”

13. Soulja Boy – “Crank That”

Indireta no fotolog >> “Watch me crank it, watch me roll”.

14. Vanessa Hudgens – “Say Ok”

Indireta no fotolog >> “Will you stick with me through whatever?”

15. Natiruts – “Natiruts Reggae Power”

Indireta no fotolog >> “Não chora, a nossa vida é feita mesmo para se aprender”.

16. Beyoncé – “Irreplaceable”

Indireta no fotolog >> “I could have another you in a minute. Matter fact he’ll be here in a minute, baby”.

17. Timbaland e One Republic – “Apologize”

Indireta no fotolog >> “That it’s too late to apologize”.

18. Kaiser Chiefs – “Ruby”

Indireta no fotolog >> “Could it be could it be that you’re joking with me and you don’t really see you with me”.

19. Nelly Furtado – “Say it Right”

Indireta no fotolog >> “No, you don’t mean nothing at all to me, but you got what it takes to set me free”

20. The Veronicas – “Untouched”

Indireta no fotolog >> “It’s not enough to say that I miss you”.

21. Amy Winehouse – “Rehab”

Indireta no fotolog >> “I said, no, no, no”

22. Strike – “Paraíso Proibido”

Indireta no fotolog >> “Eu tenho a fórmula pra te relaxar”.

23. Ivete Sangalo – “Deixo”

Indireta no fotolog >> “Mas o dia vem e deixo você ir”.

24. Kanye West – “Stronger”

Indireta no fotolog >> “N-now th-that that don’t kill me, can only make me stronger”.

25. Hot Chip – “Ready for the Floor”

Indireta no fotolog >> “Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now”.

26. Sara Bareilles – “Love Song”

Indireta no fotolog >> “I’m not gonna write you a love song ‘cause you asked for it”

27. Jonas Brothers – “S.O.S.”

Indireta no fotolog >> “Oohh this is an s.o.s.”.

28. Leona Lewis – “Bleeding Love”

Indireta no fotolog >> “But I don’t care what they say, I’m in love with you”

29. Luxúria – “Lama”

Indireta no fotolog >> “Volta, ou vai embora, meu amor”.