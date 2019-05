Precisamos falar sobre como Will Smith está maravilhoso em ‘Aladdin’

‘Aladdin‘, o mais novo filme da Disney, chegou nessa quinta-feira (23) aos cinemas de todo o Brasil e muita gente tem aguardado este momento para prestigiar o longa.

Aqui, no MdeMulher, já conversamos sobre as principais diferenças entre o desenho e o live-action, os momentos em que a Jasmine (de Naomi Scott) e o Jafar (de Marwan Kenzari) roubam a cena do protagonista e até sobre uma linha de joias inspirada na novidade.

Agora, precisamos falar sobre a atuação de Will Smith como o Gênio da lâmpada mágica.

–

Will já é conhecido por vários papéis marcantes de sua carreira, mas ele sempre encontra o jeito de se reinventar. Recentemente, em uma entrevista dada ao ‘The Ellen Show’, o ator contou como trouxe sua identidade para esse personagem tão amado pelo público. E isso de fato funcionou.

O modo em que ele conseguiu entregar o Gênio foi simplesmente ‘genial’. Ao contrário de Robin Williams (o dublador do Gênio no clássico de 1992), Will empresta não só a voz, mas toda a sua expressão corporal para este papel.

O Gênio do live-action é tão brincalhão quanto o anterior e o ator se mostra muito fiel a ele. O que muda na adaptação é a trajetória que o personagem percorre durante o filme. Seu arco tem alterações, com cenas inéditas do ser místico e um desfecho interessante, mas isso foi muito bem trabalhado durante a trama – e claro, Will soube muito bem como conduzi-las.

–

Na verdade, ele não só conseguiu representar o personagem de maneira louvável, como também soube ser extremamente carismático na pele do Gênio. É ótimo vê-lo brilhar nesse filme – até demais às vezes (se liga, Mena Massoud!) – de uma forma genuinamente notável e tocante.

A interpretação de Will é certamente um dos motivos pelos quais vale a pena assistir a esse remake de ‘Aladdin’.