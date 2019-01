Prepare-se para gritar! Trailer internacional de “Nós” é lançado

“Nós” promete ser um dos filmes mais assustadores do ano! O longa é de Jordan Peele, vencedor do Oscar 2018 na categoria “Melhor Roteiro Original” por “Corra!”, produção também dirigida por ele.

Só de ler a sinopse já dá pra ficar com medo: “O filme apresenta a história de Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o), mãe de família que viaja com marido e filhos para a casa de verão onde passou boa parte de sua infância. Ao cair da noite, os Wilson terão que enfrentar o mais terrível e improvável adversário: eles mesmos.”

O elenco ainda conta com Winston Duke, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II e Elisabeth Moss, estrela de ‘The Handmaid’s Tale‘.

No final do ano passado, o primeiro trailer oficial foi divulgado. Só tinha um problema: estava completamente em inglês e não tinha legendas. A maioria de nós aqui no Brasil ficou sem entender nada!

Mas hoje finalmente a espera acabou e ganhamos a versão internacional, que, para nós, conta com legendas em português.

Confira:

“Nós” chegará aos cinemas em 21 de março de 2019.