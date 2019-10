Produtor de ‘Bohemian Rhapsody’ vai lançar filme sobre os Bee Gees

Se você correu para os cinemas para assistir ao filme “Bohemian Rhapsody”, cinebiografia da banda britânica Queen, saiba que Graham King está pronto para fazê-la sair de casa novamente. Segundo o site ‘Deadline’, o produtor se juntou à Paramount (de “Rocketman”) para produzir um filme sobre a banda Bee Gees.

Mesmo sem previsão de estreia ou até mesmo um elenco definido para interpretar os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, a produtora já conseguiu comprar os direitos autorais das músicas da banda – o que é um passo extremamente importante para filmes como esse.

Bee Gees foi um grupo que começou sua carreira na Austrália, passou pelo Reino Unido até chegar nos Estados Unidos no final de 1960. Entretanto, os irmãos se separaram em 1970 por brigas familiares e o uso excessivo de álcool e drogas. Mas calma, porque a história não termina por aí. Mais tarde, eles conseguiram deixar as diferenças de lado e se uniram novamente.

Nesse retorno, o grupo lançou músicas para o icônico filme “Os Embalos de Sábado à Noite”, de 1977, como ‘Stayin’ Alive’, ‘How Deep is Your Love’, ‘Night Fever’, ‘More Than a Woman’, ‘Jive Talkin”, e ‘You Should Be Dancing’.

Mesmo com tantos sucesso, o fim da banda aconteceu em decorrência de brigas familiares e da morte do irmão mais novo da família, Andy, aos 30 anos – ele era do ramo musical, mas não fazia parte da banda. A segunda morte que abalou o grupo foi a do integrante Maurice, em 2003, seguido do seu irmão gêmeo Robin, em 2012. O único vivo até hoje é Barry.